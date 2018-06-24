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رسميا.. بهاء مجدي يوقع 4 مواسم للزمالك

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:57 م
رسميا.. بهاء مجدي يوقع 4 مواسم للزمالك
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رامي بشاي
 

 

وقع بهاء مجدي لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على عقود انتقاله الى صفوف الزمالك لمدة 4 مواسم قادمة تبدأ من الموسم المقبل

 

وقال بهاء مجدي إنه سعيد جدا بانتقاله الى صفوف نادي الزمالك وان هذه الخطوة تأخرت كثيرا، مشيرًا إلى انه يتمنى ان يكون عامل مساعد مع زملائه في الفريق لمساعدتهم في الفوز بالبطولات

 

يذكر ان مجلس إدارة نادي الزمالك كان قد اعلن خلال الساعات الاخيرة انتقال بهاء مجدي وابراهيم حسن بشكل نهائي للفارس الابيض

المزيد عن: كورة كرة بهاء مجدي الزمالك الاسماعيلي
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