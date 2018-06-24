عمرو عبدالحميد: "مكملين مع المنتخب حتى النهاية"
الأحد 24/يونيو/2018 - 08:59 م
جهاد جمال
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه سيذهب إلى فولجوجراد لتشجيع المنتخب المصري أمام نظيره السعودية في كأس العالم، مضيفًا: "مكملين مع المنتخب الوطني حتى النهاية".
وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" عبر فضائية "ten": "بعد مبارتنا وهزيمتنا من روسيا بعض الزملاء، قالولي هو أنت هتستمر في تغطيه المونديال، والمباراة الثالثة لمنتخبنا"، مضيفًا: "أنا قولت على الفور، وأكدت أننا مكملين مع المنتخب الوطني".
وأردف: "هاخد القطار من موسكو إلى فولجوجراد لأني ملقتش تذاكر، ويوجد أزمة في الطيران الداخلي بسبب الإقبال الشديد، ورحلة القطار حوالي 18 ساعة بالقطر".
وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" عبر فضائية "ten": "بعد مبارتنا وهزيمتنا من روسيا بعض الزملاء، قالولي هو أنت هتستمر في تغطيه المونديال، والمباراة الثالثة لمنتخبنا"، مضيفًا: "أنا قولت على الفور، وأكدت أننا مكملين مع المنتخب الوطني".
وأردف: "هاخد القطار من موسكو إلى فولجوجراد لأني ملقتش تذاكر، ويوجد أزمة في الطيران الداخلي بسبب الإقبال الشديد، ورحلة القطار حوالي 18 ساعة بالقطر".
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