عمرو عبدالحميد: "مكملين مع المنتخب حتى النهاية"

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه سيذهب إلى فولجوجراد لتشجيع المنتخب المصري أمام نظيره السعودية في كأس العالم، مضيفًا: "مكملين مع المنتخب الوطني حتى النهاية".



وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" عبر فضائية "ten": "بعد مبارتنا وهزيمتنا من روسيا بعض الزملاء، قالولي هو أنت هتستمر في تغطيه المونديال، والمباراة الثالثة لمنتخبنا"، مضيفًا: "أنا قولت على الفور، وأكدت أننا مكملين مع المنتخب الوطني".



وأردف: "هاخد القطار من موسكو إلى فولجوجراد لأني ملقتش تذاكر، ويوجد أزمة في الطيران الداخلي بسبب الإقبال الشديد، ورحلة القطار حوالي 18 ساعة بالقطر".



