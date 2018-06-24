ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عمرو عبدالحميد: "مكملين مع المنتخب حتى النهاية"

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:59 م
عمرو عبدالحميد: مكملين مع المنتخب حتى النهاية
عمرو عبد الحميد
طباعة
جهاد جمال
 
قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إنه سيذهب إلى فولجوجراد لتشجيع المنتخب المصري أمام نظيره السعودية في كأس العالم، مضيفًا: "مكملين مع المنتخب الوطني حتى النهاية".

وأضاف عبد الحميد، في برنامج "هنا روسيا" عبر فضائية "ten": "بعد مبارتنا وهزيمتنا من روسيا بعض الزملاء، قالولي هو أنت هتستمر في تغطيه المونديال، والمباراة الثالثة لمنتخبنا"، مضيفًا: "أنا قولت على الفور، وأكدت أننا مكملين مع المنتخب الوطني".

وأردف: "هاخد القطار من موسكو إلى فولجوجراد لأني ملقتش تذاكر، ويوجد أزمة في الطيران الداخلي بسبب الإقبال الشديد، ورحلة القطار حوالي 18 ساعة بالقطر".

المزيد عن: مصر عمرو عبد الحميد روسيا التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
2
x
17:00
2
السنغال
بولندا
0
x
20:00
1
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 9:30:22 PM