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"التعليم": الإجابات المتكافئة المعنى في سؤال "الفوسفات" بالأحياء سيتم اعتبارها صحيحة

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:36 م
التعليم: الإجابات المتكافئة المعنى في سؤال الفوسفات بالأحياء سيتم اعتبارها صحيحة
الدكتور طارق شوقي - وزير التربية والتعليم
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ريم محمود
 
قال الدكتور يسري فؤاد ساويرس مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، إنه اجتمع بمصححي ومقدري الدرجات بشأن امتحان الأحياء اليوم الأحد.

وأشار "ساويرس"، في تصريحات له، إلى أن الإجابات المتكافئة في المعني فيما يخص سؤال الفوسفات سوف يتم اعتبارها صحيحة ويتم تقدير الدرجة للطالب.

وكان قد امتحن طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد مواد الأحياء والديناميكا وعلم النفس والاجتماع .
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