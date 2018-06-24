"التعليم": الإجابات المتكافئة المعنى في سؤال "الفوسفات" بالأحياء سيتم اعتبارها صحيحة

قال الدكتور يسري فؤاد ساويرس مستشار مادة العلوم بوزارة التربية والتعليم، إنه اجتمع بمصححي ومقدري الدرجات بشأن امتحان الأحياء اليوم الأحد.





وأشار "ساويرس"، في تصريحات له، إلى أن الإجابات المتكافئة في المعني فيما يخص سؤال الفوسفات سوف يتم اعتبارها صحيحة ويتم تقدير الدرجة للطالب.



