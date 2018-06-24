مشجع مصري بروسيا: "كوبر" سبب هزيمتنا

قال مشجع مصري في روسيا، إنه ذهب بالقطار من موسكو إلى فولجوجراد لمشاهدة مباراة السعودية ومصر، وأن تجربة السفر بالقطر ممتعة، وتجعلنا نرى المناظر الطبيعية.



وأضاف في برنامج "هنا روسيا" مع عمرو عبد الحميد، أنه لم يفكر في العودة لمصر عقب خسارتنا أمام روسيا وأوروجواي، مضيفًا: "قولت أجرب حضور السعودية وواثق أننا هنكسب".



وتابع: "طريقة كوبر سبب هزيمتنا، ومفيش هجوم"، مضيفًا: "كان المفترض أن يلعب وردة في مباراة روسيا من البداية لأن صلاح كان لسه راجع من الإصابة".

