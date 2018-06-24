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كارتيرون يستقر على استمرار رباعي الأهلي بمعسكر الإسكندرية

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:54 م
كارتيرون يستقر على استمرار رباعي الأهلي بمعسكر الإسكندرية
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أحمد جمال
 

باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استقر على بقاء أربعة لاعبين من مواليد 97، وهم الرباعي: كريم نيدفيد، وأحمد حمدي، وأحمد ريان، وناصر ماهر، بمعسكر الإسكندرية، المستمر حتى يوم الثلاثاء القادم.

وكان باتريس كارتيرون قد ضم تسعة لاعبين من قطاع الناشئين لمعسكر الفريق المغلق في برج العرب بالإسكندرية، للتعرف على مستواهم الفني.

وقرر «كارتيرون» عودة اللاعبين التسعة لقطاع الناشئين بدءًا من غدٍ، الاثنين، مع اقتراب انتهاء المعسكر، على أن يستمر رباعي مواليد 97، الذي يشارك مع الفريق الأول بشكل منتظم.

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