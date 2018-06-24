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"الغباري" يوضح أهمية مشاركة مصر في اجتماعات "الساحل والصحراء"

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:52 م
الغباري يوضح أهمية مشاركة مصر في اجتماعات الساحل والصحراء
الغباري
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جهاد جمال
 
قال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إن الإرهاب منتشر عبر الأراضي الصحراوية وفي الدول الغير مستقرة والمنشقة عقائديًا بشكل كبير.

وعقب الغباري، خلال مداخلة هاتفية أجراها عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، على الهدف من مشاركة مصر في اجتماعات التجمع الساحل والصحراء، قائلًا: "هدفها حصر الإرهاب، بتعاون وثيق مع الدول المشاركة في اجتماعات الساحل والصحراء لمكافحته والقضاء عليه".

وأكد مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أنه بدون تعاون مصر مع الدول المشاركة في اجتماعات "الساحل والصحراء" لن نتمكن من مكافحة الإرهاب بسبب تسرب الإرهاب عبر الحدود الفاصلة بين مصر والدول الغير مستقرة مثل ليبيا وغيرها، مشيرًا إلى أن مشاكل الصحراء كبيرة، ولابد من التجمع وتحديد أسس وتعاون لتأهيل الدول المشاركة لمواجهة الإرهاب في أراضيها قبل عبور الإرهابيين.


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