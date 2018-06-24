تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع بهاء مجدي





اجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، في مقر مكتبه بالنادي ، منذ قليل مع اللاعب بهاء مجدى المنضم حديثا للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية من صفوف الإسماعيلي ، في حضور هانى زاده وعلاء مقلد عضوا مجلس الادارة وأيمن حافظ مدير الكرة .





وتمنى رئيس الزمالك ، للاعب التوفيق مع الفريق خلال الموسم المقبل ، مؤكدا بأنه صفقة قوية ومن أفضل اللاعبين بالدوري في مركز الظهير الايسر ، وأن تواجده مع الفارس الابيض ، بمثابة إضافة قوية للفريق على الصعيد المحلي والافريقي ، ليمتلك الفريق ظهيرا جنب على مستوى مميز حمدى النقاز في الجبهة اليمني وبهاء مجدى في الجبهة اليسرى .





وأكد بهاء مجدى خلال جلسته ، بأنه سعيد بارتداء فانلة الزمالك ، وسيبذل قصارى جهده مع الفريق ، من أجل أن يكون له دورا بارزا ومؤثرا في حصد البطولات والالقاب خلال الموسم الكروي الجديد.