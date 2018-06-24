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تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع بهاء مجدي

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:50 م
تفاصيل جلسة مرتضى منصور مع بهاء مجدي
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رامي بشاي
 

اجتمع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك ، في مقر مكتبه بالنادي ، منذ قليل مع اللاعب بهاء مجدى المنضم حديثا للفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية من صفوف الإسماعيلي ، في حضور هانى زاده وعلاء مقلد عضوا مجلس الادارة وأيمن حافظ مدير الكرة .

وتمنى رئيس الزمالك ، للاعب التوفيق مع الفريق خلال الموسم المقبل ، مؤكدا بأنه صفقة قوية ومن أفضل اللاعبين بالدوري في مركز الظهير الايسر ، وأن تواجده مع الفارس الابيض ، بمثابة إضافة قوية للفريق على الصعيد المحلي والافريقي ، ليمتلك الفريق ظهيرا جنب على مستوى مميز حمدى النقاز في الجبهة اليمني وبهاء مجدى في الجبهة اليسرى .

وأكد بهاء مجدى خلال جلسته ، بأنه سعيد بارتداء فانلة الزمالك ، وسيبذل قصارى جهده مع الفريق ، من أجل أن يكون له دورا بارزا ومؤثرا في حصد البطولات والالقاب خلال الموسم الكروي الجديد.
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