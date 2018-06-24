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هشام عرفات: زيادة في معدلات النقل النهري بعد رفع الدعم عن المواد البترولية

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:50 م
هشام عرفات: زيادة في معدلات النقل النهري بعد رفع الدعم عن المواد البترولية
هشام عرفات وزير النقل
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كساب أحمد
 
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن تكلفة النقل النهري رخيصة خاصة مع رفع الدعم عن المواد البترولية، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في معدلات النقل النهري، لذلك تعمل الوزارة على تحسين البنية التحتية في النقل النهري بالتعاون مع هيئة قناة السويس.

وأضاف الفريق مهاب ممبش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال تقرير مذاع ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأحد، أن نهر النيل في حاجة إلى عمليات تكريك وإنشاء كباري عائمة، وهيئة قانة السويس لديها القدرة بالتعاون مع وزارة النقل من تحسين الملاحة بناءًا على تعليمانت من الفيادة السياسية.
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