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"الكهرباء" تكشف تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم

الأحد 24/يونيو/2018 - 08:49 م
الكهرباء تكشف تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم
أيمن حمزة
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أمنية فوزي
 
كشف أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل افتتاح أكبر محطة رياح في العالم، موضحًا أنه يعمل على توفير الوقود والغاز الطبيعي، ويقلل استهلاك قيمة التكلفة، بالإضافة إلى تعظيم الطاقات المتجددة، ويشجع القطاع الخاص على الدخول في هذا المجال.

وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "أون لايف" مساء الأحد، أن هذا المشروع ضمن خطة 2030، لافتًا إلى أن تحديد موعد الافتتاح يرجع إلى الوضع العام.

وأوضح أن انقطاعات الكهرباء تأتي نتيجة تهالك الشبكات أو تكون انقطاعات مفاجئة، وليس بسبب تخفيف الأحمال، لافتًا إلى أنه سيتم تطوير الشبكات حتى لا يحدث انقطاعات في الكهرباء.
المزيد عن: وزارة الكهرباء محطة الرياح الاقتصاد المصرى اخبار الاقتصاد
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