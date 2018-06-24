أحمد موسى يعرض مشاهد تزوير الانتخابات التركية لصالح "أردوغان" (فيديو)



وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أنه تم منع مراقبين من فرنسا من مراقبة سير العملية الانتخابية.



ووجه حديثه لإعلام الإخوان ساخرا قائلاً: "طبل يا معتز.. هات الطبلة يا زوبع أنت وهيثم وتميم"، مؤكدا أنه لايوجد إعلام محايد في تركيا وكل وسائل الإعلام تابعة لـ "أردوغان" أما موظفي اللجان تابعين لحزب العدالة والتنمية.



عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوضح تزوير الانتخابات الرئاسية التركية لصالح رجب طيب أردوغان.