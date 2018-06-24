رئيس المركز الكردي: أردوغان ظالم و الأكراد يحتفلون بتجاوز عتبته الفاشية

قال نواف خليل، رئيس المركز الكردي للدراسات، إن "نظام أردوغان ارتكب جرائم كثيرة في حق مواطنيه"، موضحًا أن "أردوغان أحد أهدافه منع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي للبرلمان".



وأضاف "خليل"، في مداخلة لبرنامج "رأي عام مع عمرو عبد الحميد" على قناة "ten"، أن "الأكراد يحتلفون الآن بتجاوز عتبة أردوغان الفاشية، وهو رجل ظالم ونازي"، مضيفًا أن "النظام يمارس كل أنواع التنكيل بالاكراد أثناء التصويت في الانتخابات".



وأوضح أن "النظام مارس التزوير والتلاعب في التصويت، وتسويد البطاقات، وضرب المعارضين"، مؤكدًا أن "أردوغان يمارس السياسة بالبلطجة، وكأنه دولة احتلال".



