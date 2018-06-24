بوسكيتش: منتخب المغرب استحق أكثر من وضعه والصدارة هدفنا





أكد سيرجيو بوسكيتس نجم وسط منتخب إسبانيا، أن مواطنه كوكي لاعب رائع، ويمكنه أن ينضم إليه في خط الوسط، لكن جميع الأسماء مثل تياجو وإنييستا هم لاعبون ممتازون ويعطون المزيد من القوة للفريق.





وقال بوسكيتس خلال المؤتمر الصحفي للمنتخب الإسباني: تخاف من مسألة البطاقات الصفراء ؟ الشيء المهم هو أنني سألعب بأقصى ما لدي وساكون متواجداً اذا ارادني المدرب وبالطبع سيكون هناك دائماً خطر الغياب بسبب بطاقة اخرى لكن اتمنى ان تتم ازالتهم في الدور القادم".





وأضاف: "في الحقيقة المستوى الذي قدمه المُنتخب المغربي يستحق أكثر من 0 نقاط في المجموعة ! لكن لديهم حظ سيئ، أنهم يستحقون أكثر على مستوى اللعب الذي قدموه، جميع المباريات التي لعبوها كانت متساوية للغاية".





وواصل: "‏إنييستا يلعب آخر مبارياته في كأس العالم وأراه بحالة جيدة جيداً ويقدم اداء رائع. نحن نعرف بالفعل من هو اندريس والآن ذهب إلى نادٍ آخر بأسلوب آخر".





وتابع: "‏الأهم بالنسبة لنا هو أن نكون في الصدارة ولا ننظر إلى أبعد من ذلك".





واستطرد: "‏لا يوجد منتخب مثل الاَخر وطريقة حصد النقاط الثلاث تختلف من مباراة لأخرى لأن المنافسة تختلف أيضاً. ضد البرتغال بحثنا عن كوستا لكن ضد إيران كان ذلك مستحيلاً والشيء الجيد في انه ضد لاعبين مختلفين يمكننا التنويع بـ الأسلوب وطرق اللعب".





وأتم: "‏نحن نعرف كيف تسير الامور بدور المجموعات وأن جميع الإمكانيات متاحة لكن هناك واحدة فقط وهي الفوز والصدارة".



