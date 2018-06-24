مشجعة روسية: سأتوجه لفولجو جراد لتشجيع المنتخب المصري (فيديو)
الأحد 24/يونيو/2018 - 08:34 م
جهاد جمال
قالت مشجعة روسية إنها ذاهبة لفولجو جراد لتشجيع المنتخب المصري في مباراته أمام السعودية.
وأضافت في برنامج "هنا روسيا" مع عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "ten" أنها لديها صديقات مصريات، وأهدوها تذكرة لمباراة مصر والسعودية، وهي تشجع مصر، وروسيا أيضًا، مضيفة: "أول رحلة لي لفولجوجراد".
وأضافت في برنامج "هنا روسيا" مع عمرو عبد الحميد، عبر فضائية "ten" أنها لديها صديقات مصريات، وأهدوها تذكرة لمباراة مصر والسعودية، وهي تشجع مصر، وروسيا أيضًا، مضيفة: "أول رحلة لي لفولجوجراد".
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