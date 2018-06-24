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مدارس التمريض بشمال سيناء تعلن عن شروط القبول لعام 2018/2019

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:21 م
مدارس التمريض بشمال سيناء تعلن عن شروط القبول لعام 2018/2019
أرشيفية
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أحمد كريم
 
أعلنت مدراس التمريض بمحافظة شمال سيناء عن شروط القبول للعام الدراسي الجديد 2018/2019.

ونشرت علي موقع المحافظة، شروط القبول الجديدة لطلاب التمريض علي أن يكون الحد الادني للمجموع 250 درجة وان يكون المتقدم حاصلا علي شهادة الصفين الخامس والسادس أبتدائي من المحافظة والحصول علي الشهادة الاعدادية الحديثة لغة أنجليزية وألا يقل سن المتقدم عن سن 14 عاما وستة أشهر ولايزيد عن 18 عاما في تاريخ 1/10/2018كما أشترطت مدراس التمريض أل تكون الطالبة المتقدمة متزوجه أو تتزوج أثناء فترة الدراسة.
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