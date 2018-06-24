غدًا.. تونس تحتضن الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين

تستعد تونس، لتنظيم الدورة 32 لمؤتمر الاتحاد العام العربي للتأمين، غدًا الإثنين، بعنوان "الانتقال الرقمي وصناعة التأمين في الوطن العربي"، ويشارك عدد كبير من المختصين بالوطن العربي وخارجه.



وأكد كمال الشيباني المتحدث الرسمي باسم المؤتمر، أنه ستتم مناقشة موضوعات التغيرات الرقمية وتأثيراتها على صناعة التأمين في الوطن العربي من منطلق التغيرات السريعة، التي يشهدها القطاع في العالم حاليًا وتطور وسائل الاتصال والمعلومات الحديثة، إضافةً إلى طرح استراتيجيات الإنتقال الرقمي لدى شركات التأمين العربية.



كما سيتم عقد اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي للتأمين للدورة 2016-2018، إضافة لإعلان تشكيل مجلس الاتحاد الجديد للدورة 2018-2020، خلال المؤتمر الممتد لثلاثة أيام.



