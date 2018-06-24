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عميد كلية التربية بجامعة العريش: عودة الدراسة بسيناء بداية للانفراجة والقضاء على الإرهاب

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:14 م
عميد كلية التربية بجامعة العريش: عودة الدراسة بسيناء بداية للانفراجة والقضاء على الإرهاب
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أمنية فوزي
 
أكد الدكتور خليل رضوان، عميد كلية التربية بجامعة العريش، أن عودة الدراسة بالجامعات بشمال سيناء تشكل بداية لتنمية سيناء.

وأضاف "رضوان"، خلال تصريحاته لـ فضائية "أون لايف" اليوم الأحد، أنهم يعتبرون هذه العودة بداية للتنمية والتنوير، وبداية للانفراجة في سيناء والقضاء على الإرهاب.

وتابع: "سنحاول تكديس المحاضرات، ودورنا هو خدمة الطلاب".
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