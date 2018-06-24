نجل وريث العرش البريطاني يصل الأردن في زيارة تاريخية

استقبل ولي العهد الأردني الأمير حسين بن عبد الله الثاني الأمير وليام نجل ولي العهد البريطاني، والذي وصل عمان في مستهل جولة في الشرق الأوسط تشمل أيضا فلسطين وإسرائيل.





ومن المقرر أن يلقي الأمير وليام، الذي يأتي في المرتبة الثانية في ولاية العرش البريطاني، كلمة في مقر السفير البريطاني في عمان، وسيزور مدينة جرش الأثرية، كما سيتابع عرضا على المسرح الروماني القديم، ويقابل شبانا أردنيين وسوريين.





وسيتوجه الأمير وليام، إلى إسرائيل مساء الاثنين ليبدأ زيارة تشمل إسرائيل والضفة الغربية، حيث من المخطط له أن يجري محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ومع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.





وشدد قصر كنزينغتون في لندن على "الطبيعة غير السياسية لدور الأمير، بما يتطابق مع كافة الزيارات الملكية في الخارج".





وقبل وصول نجل ولي العرش البريطاني إلى المنطقة، أثار برنامج زيارته الذي يشير إلى القدس الشرقية، حنقا لدى بعض السياسيين من اليمين الإسرائيلي المتطرف.





وعلى جدول الزيارة المزدحم، سيضع الأمير وليام إكليلا من الزهور في نصب ضحايا محرقة اليهود (ياد فاشيم) في إسرائيل، وسيزور جبل الزيتون في القدس وقبر جدة والده أميرة اليونان آليس، التي كرمتها إسرائيل لإنقاذها عائلة يهودية في اليونان إبان الحرب العالمية الثانية.





وسيلتقي الأمير، في مدينة رام الله، بلاجئين فلسطينيين.





وعادة تتم الزيارات الرسمية للعائلة الملكية بطلب من الحكومة البريطانية، لكن البيانات الرسمية لم توضح سبب اختيار توقيت هذه الرحلة.





وتشهد المنطقة توترا كبيرا، عقب اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة واشنطن من تل أبيب إليها، ما أثار سخطا وغضبا شديدين.





وتخرج ولي العهد الأردني الأمير حسين، من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية في بريطانيا، والتي كان يرتادها الأمير وليام.



