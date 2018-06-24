خطوات وقواعد أساسيّة لتطبيق أحمر الشفاه

يعتبر اختيار اللون المناسب لأحمر الشفاه أو ملمع الشفاه ليس بالعملية المعقدة، و لكن الأمر قد يستغرقك وقت طويل إذا لم تكوني على دراية تامة بالطريقة التي يجب اتباعها عند شراء أحمر شفاه جديد.





ولكن مهمة كيفية وضع احمر الشفاه بالطريقة المثالية هي الأمر الذي تجهله الكثير من السيدات، إذ تعتقد بعضهن أنه عملية سهلة ولا تحتاج إلى تعلم، وهو الأمر الذي يصيبهن بالإحباط الشديد عند مشاهدتهن لإحدى نجمات التلفزيون وهن يضعن أحمر شفاه بطريقة رائعة ومميزة.





ولكي تتقني سيدتي فن وضع أحمر الشفاه ننصحك باتباع الخطوات التالية:





- إبدئي بفرك شفتيك بفرشاة خاصة لهذا الغرض أو بفرشاة أسنان ناعمة لإزالة الخلايا الميتة، ثم ضعي الكريم المغذي والمرطّب، بعدها يكفي أن تضيفي القليل من كريم الأساس أو من الكونسيلير ثم البودرة على شفتيك لتوحيد لونهما





- إبرزي حدود شفتيك بواسطة قلم مبري وابدئي بخسفة الشفة العليا ثم انتقلي إلى الزوايا، وارسمي الشفة السفلى بهدوء وابدئي من الوسط وصولاً إلى الزوايا





ولكن عند استخدام قلم التحديد يجب مراعاة الأمور التالية :





* لا ترسمي شفتيك اكبر من حجمهما بكثير.

* اختاري لون التحديد قريبا جدا من لون بشرتك.

* لا تستخدمي قلم تحديد شفاه جافاً.





- ضعي أحمر الشفاه (بواسطة الفرشاة إذا أمكن) وابدئي من وسط الفم وصولاً إلى الزوايا





- أفضل حيلة لجعل احمر الشفاه يدوم لأطول فترة ممكنة هي وضع طبقة أولى على شفتيك ومسحها بمنديل ورقي ثم وضع طبقة أخرى





- احرصي دائما بعد وضع اللون على تخفيفه عند الأطراف ليبدو طبيعاً، فالشفاه بطبيعتها يكون لونها أفتح قليلا فى الجوانب





- قومي بوضع طبقة خفيفة من بودة الوجه على شفتيك قبل وضع أحمر الشفاه، لتضمني عدم سيلان أحمر الشفاه سريعاً



