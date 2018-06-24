إطلاق سارينات الإنذار خلال مناورات فى تل أبيب تثير ذعر السكان (فيديو)
الأحد 24/يونيو/2018 - 07:09 م
خاطر عبادة
تمّ إطلاق سارينات الإنذار فى محيط وزارة الدفاع الإسرائيلية وسط تل أبيب، خلال مناورات لجيش الاحتلال بقاعدة كيريا، اليوم، وفقاً لصحيفة "هاآرتس".
وأثار دوى سارينات الإنذار الهلع بين السكان،
حيث لم يتم الإعلان عن المناورات العسكرية سوى بعد إطلاق الصافرات.
وقال جيش الاحتلال إنّ السارينات كانت جزءً
من مناورات مفاجئة فى أنحاء وزارة الدفاع.
מה דה פאק קורה לא רחוק מהקריה ולמה לא מעדכנים??? pic.twitter.com/0lO1Pw8XHX— Emilie moatti (@EmilieMoatti) June 24, 2018
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