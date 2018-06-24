عمرو عبدالجليل يكشف كواليس تحضيره لشخصية "الريس حربي"

أكد الفنان عمرو عبدالجليل، إن شخصية "الريس حربى" والتى جسدها بمسلسله "طايع" الذي شارك في السباق الرمضانى 2018، استفزته منذ قراءته لتفاصيلها على الورق.





وأضاف "عبدالجليل": "الشخصية حمستنى جدا، وأمتعتنى خلال أدائها، وظروف تصوير المسلسل أتعبتنى، ولكن مع رد الفعل الذى بدأ مبكرا، تحول الإجهاد والتعب إلى متعة، إلا أنه بقدر هذه المتعة إلا أننى شعرت بالخوف لأننى دائما أفضل أن أشتغل العمل كله وأجتهد فيه ثم أتفرج عليه وأتابع رد الفعل بعد انتهاء التصوير، لإنه بيكون صعب إنك تكون لسه بتشتغل والناس تشيد بالدور فهذا بالنسبة لى كان جديدا على وعكس ما اعتدت عليه فى جميع أعمالى السابقة، لذلك يعتبر طايع العمل الوحيد الذى تابعت ردود فعله ونجاحه واتفرجت عليه وأنا ما زلت أصور فيه، فكل أعمالى الدرامية السابقة انتهيت من تصويرها قبل عرضها".





وتابع قائلا: "شخصية الريس حربى استفزتنى فى عدة نقاط، منها عناده وطريقة تفكيره، وأسلوبه وفكرة الثأر التى كانت تلازمه طوال الوقت وتسيطر عليه وتشغل كل تفكيره، وحتى بعدما أخد الثأر شعر أنه لم يستفد منه شيئا ولم يرتاح كما كان متصور ومتوقع، فكل هذه التطورات فى الشخصية والمواقف استفزتنى، وأثارتنى وحمستنى لأداء وتجسيد الشخصية".



