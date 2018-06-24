لرجيم صحي.. أسهل وصفة لتحضير البروكلي

المقادير

- البروكولي : كوب (مقطع زهرات صغيرة)

- الجزر : 2 حبة (مقطع دوائر)

- عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة





طريقة التحضير

1. سخني ماء في قدر على النار حتى يغلي ثم خففي النار.

2. ضعي مصفاة فوق القدر دون أن تلمس الماء وضعي البروكلي والجزر فيها وغطي المصفاة واتركيها لمدة 5 دقائق حتى تطرى الخضار قليلاً.

3. أضيفي الملح وعصير الليمون وقلبي المزيج.