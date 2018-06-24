ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

هوندا يصبح أول لاعب ياباني يسجل في 3 نسخ بالمونديال

الأحد 24/يونيو/2018 - 07:00 م
هوندا يصبح أول لاعب ياباني يسجل في 3 نسخ بالمونديال
طباعة
أحمد عصام
 

 

سجل كيسوكي هوندا لاعب منتخب اليابان، هدفا في مرمي منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

 

وأصبح هوندا أول لاعب يسجل في ثلاثة نسخ مختلفة من كأس العالم في تاريخ اليابان، حيث سجل هدفين في مونديال 2010، واحرز هدف في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ونجح في هز الشباك بنسخة 2018 في مرمي السنغال.

 

وتعادل منتخب السنغال، مع منتخب اليابان بنتيجة 2-2، ليرفع كل منتخب رصيده إلي 4 نقاط.

 

المزيد عن: هوندا كورة كرة رياضة اليابان
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
2
x
17:00
2
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 7:40:01 PM