هوندا يصبح أول لاعب ياباني يسجل في 3 نسخ بالمونديال

سجل كيسوكي هوندا لاعب منتخب اليابان، هدفا في مرمي منتخب السنغال في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم.

وأصبح هوندا أول لاعب يسجل في ثلاثة نسخ مختلفة من كأس العالم في تاريخ اليابان، حيث سجل هدفين في مونديال 2010، واحرز هدف في كأس العالم 2014 بالبرازيل، ونجح في هز الشباك بنسخة 2018 في مرمي السنغال.

وتعادل منتخب السنغال، مع منتخب اليابان بنتيجة 2-2، ليرفع كل منتخب رصيده إلي 4 نقاط.