تعليق "كامل أبو علي" على إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما

أشاد كامل أبو على، المنتج السينمائي، بفكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما، مضيفا: " حاجة محترمة وستساهم بشكل كبير في الصناعة "



وأضاف "أبو على"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لابد للدولة والقطاع الخاص أن يشاركا معًا في العمل الفني الذي يعد جزء من تراث مصر، مؤكدا أنه يؤيد هذه الفكرة.



وأشار المنتج السينمائي إلى أن إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما يساهم في صناعة السينما.

