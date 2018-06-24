ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

تعليق "كامل أبو علي" على إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:57 م
تعليق كامل أبو علي على إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما
طباعة
داليا الحسين
 
أشاد كامل أبو على، المنتج السينمائي، بفكرة إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما، مضيفا: " حاجة محترمة وستساهم بشكل كبير في الصناعة "

وأضاف "أبو على"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد أنه لابد للدولة والقطاع الخاص أن يشاركا معًا في العمل الفني الذي يعد جزء من تراث مصر، مؤكدا أنه يؤيد هذه الفكرة.

وأشار المنتج السينمائي إلى أن إنشاء شركة قابضة للاستثمار في مجالات الثقافة والسينما يساهم في صناعة السينما.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
2
x
17:00
2
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 7:40:01 PM