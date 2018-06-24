اليابان تتعادل مع السنغال في قمة مثيرة بالمونديال

خطف منتخب اليابان تعادل ثميناً من منتخب السنغال بنتيجة 2-2 في الجولة الثانية من دور المجموعات بمونديال روسيا 2018.





انتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين، تقدم المنتخب السنغالي في الدقيقة 11 عن طريق ساديو ماني، وتعادل المنتخب الياباني عن طريق تاكاشي إنوي في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني عاد منتخب السنغال لتسجيل هدف التقدم عن طريق موسي واغي في الدقيقة 71، ثم تعادل البديل هوندا للمنتخب الياباني في الدقيقة 78 لينتهي اللقاء بالتعادل 2-2.

وبهذه النتيجة يرفع المنتخب الياباني والسنغالي رصيدهم للنقطة الرابعة في المرتبة الأولي بالمجموعة، بعد فوز السنغال في الجولة الأولي على بولندا وفوز اليابان على كولومبيا.