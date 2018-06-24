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اتحاد الكرة يصدر بيانا حول تذاكر مباريات كأس العالم

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:52 م
اتحاد الكرة يصدر بيانا حول تذاكر مباريات كأس العالم
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كيرلس مدحت
 


نشر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة بيانا حول تذاكر مباريات كأس العالم.

 

جاء البيان كالتالي:

 

تابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم ويهمه توضيح النقاط التالية:

 

• عملية بيع التذاكر في كأس العالم لها ضوابط محددة موضوعة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

• تم تخصيص نسبة 8% من تذاكر كل مباراة للاتحاد المحلي طرف المباراة يتسلم منها 700 تذكرة فقط ، تم زيادتها فيما بعد ب 350 تذكرة ليكون الإجمالي 1050 مقسمة إلى : 650 درجة أولى، 200 لكل من الدرجتين الثانية والثالثة بأسعار 210، 165، 105 دولارات على الترتيب، كما تسلم الاتحاد 30 تذكرة إضافية لمباراة الأوروجواي و50 لمباراة روسيا لطرحها بالسعر المحدد.

 

• تم طرح المتبقي من التذاكر الكترونيا وفق مجموعات بلغت 17 مجموعة تم تسميتها من قبل الاتحاد المصري من بينها مجموعة خاصة بذوي أعضاء المنتخب الوطني ، حيث بلغ عدد المسجلين في هذه المجموعات 550 فردا رئيسيا من حق كل منهم جلب تذكرة لواحد إلى ثلاثة من ذويه.

 

• تم إرسال البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين المسجلة في استمارة الحجز دون أن تمر على الاتحاد المصري، فيما يتم طباعة التذاكر نفسها لدى وصول حاجزيها إلى روسيا .

 

• جميع التذاكر المباعة تتضمنها كشوف بأسماء وبيانات أصحابها لدى مكتب التذاكر بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

 

• أخيرا يؤكد الاتحاد المصري على عزمه وتصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة تثير البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي العام .

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