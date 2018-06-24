اتحاد الكرة يصدر بيانا حول تذاكر مباريات كأس العالم
نشر اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة بيانا حول تذاكر مباريات كأس العالم.
جاء البيان كالتالي:
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الاتحاد المصري لكرة القدم ما يتم تناوله بلا سند من الحقيقة بخصوص عملية بيع
وتوزيع تذاكر مباريات كأس العالم ويهمه توضيح النقاط التالية:
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عملية بيع التذاكر في كأس العالم لها ضوابط محددة موضوعة من قبل الاتحاد الدولي
لكرة القدم.
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تم تخصيص نسبة 8% من تذاكر كل مباراة للاتحاد المحلي طرف المباراة يتسلم منها 700
تذكرة فقط ، تم زيادتها فيما بعد ب 350 تذكرة ليكون الإجمالي 1050 مقسمة إلى : 650
درجة أولى، 200 لكل من الدرجتين الثانية والثالثة بأسعار 210، 165، 105 دولارات
على الترتيب، كما تسلم الاتحاد 30 تذكرة إضافية لمباراة الأوروجواي و50 لمباراة
روسيا لطرحها بالسعر المحدد.
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تم طرح المتبقي من التذاكر الكترونيا وفق مجموعات بلغت 17 مجموعة تم تسميتها من
قبل الاتحاد المصري من بينها مجموعة خاصة بذوي أعضاء المنتخب الوطني ، حيث بلغ عدد
المسجلين في هذه المجموعات 550 فردا رئيسيا من حق كل منهم جلب تذكرة لواحد إلى
ثلاثة من ذويه.
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تم إرسال البطاقات الذكية الخاصة بهذه التذاكر مباشرة إلى العناوين المسجلة في
استمارة الحجز دون أن تمر على الاتحاد المصري، فيما يتم طباعة التذاكر نفسها لدى
وصول حاجزيها إلى روسيا .
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جميع التذاكر المباعة تتضمنها كشوف بأسماء وبيانات أصحابها لدى مكتب التذاكر
بالاتحاد الدولي لكرة القدم.
• أخيرا يؤكد الاتحاد المصري على عزمه وتصميمه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من أدلى ببيانات غير صحيحة تثير البلبلة في هذا الشأن لدى الرأي العام .