محلل سياسي: المعارضة التركية ليست ضعيفة ولكن مشتتة



وكشف المحلل السياسي، أن هناك تسريب للرئيس التركي رجب أردوغان يقول فيه لأعضاء حزب العدالة والتنمية أفعلوا أي شيء حتى لا يدخل الأكراد للبرلمان، كاشفًا عن أن حزب العدالة والتنمية قديم وقام خلال 15 سنة باستقطاب كوادر كردية واستطاع أن يقوم بعملية سلام بشكل سري معهم.



وتابع حامد، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، المعارضة التركية ليست ضعيفة ولكن مشتتة، متابعًا كل التقارير العالمية تؤكد إنه إذا لم يتم التزوير ستقوم المعارضة بالحصول على الأغلبية من خلال الأكراد.