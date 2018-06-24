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محلل سياسي: المعارضة التركية ليست ضعيفة ولكن مشتتة

الأحد 24/يونيو/2018 - 06:51 م
محلل سياسي: المعارضة التركية ليست ضعيفة ولكن مشتتة
أرشيفية
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جهاد جمال
 
قال الدكتور محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي، إن حزب العدالة والتنمية سيكون المتقدم، لافتًا إلى أنه سيفقد الأغلبية إذا دخل الأكراد للبرلمان، متابعًا ولكن ومشكلة الأكراد أنهم ليس في أي تحالف سياسي. 

وتابع حامد، خلال حواره المذاع عبر فضائية "ten"، مساء الأحد، المعارضة التركية ليست ضعيفة ولكن مشتتة، متابعًا كل التقارير العالمية تؤكد إنه إذا لم يتم التزوير ستقوم المعارضة بالحصول على الأغلبية من خلال الأكراد. 

وكشف المحلل السياسي، أن هناك تسريب للرئيس التركي رجب أردوغان يقول فيه لأعضاء حزب العدالة والتنمية أفعلوا أي شيء حتى لا يدخل الأكراد للبرلمان، كاشفًا عن أن حزب العدالة والتنمية قديم وقام خلال 15 سنة باستقطاب كوادر كردية واستطاع أن يقوم بعملية سلام بشكل سري معهم.

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