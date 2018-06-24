كريم عبد الرحمن لاعب طنطا الصاعد: هدفي قيادة الفريق للممتاز واللعب للمنتخب





ظهر مع فريق طنطا 97 بشكل مميز، يمتاز بالمهارة في الملعب رغم صغر سنه، لفت الأنظار إليه وأجبر عبدالناصر محمد المدير الفني الجديد علي تصعيده للفريق الأول، بعد إشادة المدربين به، أنه "كريم عبدالرحمن" لاعب فريق الشباب الطنطاوي وصاحب ال20 عامًا الذي تحدث لـ "الفجر الرياضي" في هذا الحوار، عن طموحاته كلاعب وعن فضل والده وكابتن "وليد المحروقي" فيما وصل إليه.









* متي بدأت مسيرتك الكروية؟





التحقت بفريق طنطا عام 2012، شاهدني "وليد المحروقي" خلال إختبارات 98 بالنادي، وأختارني ثم مضيت العقد ومنذ ذلك الحين وأنا لاعب بالفريق.





*من الذي رشحك للصعود للفريق الأول؟





"علاء صابر" إداري قطاع الناشئين، و "وليد المحروقي" المدير الفني لفريق 2004، هما من تحدثوا مع عبدالناصر محمد عن تصعيدي للفريق الأول، وبعد ذلك تواصل معي "علي بطاطا" إداري فريق الشباب لمواليد 97 لأشارك مع تدريبات الفريق الأول بفترة الإعداد هذا الموسم.





*ما هو طموحكً كلاعب ومع فريق طنطا؟





أول شئ هو الرجوع للدوري الممتاز، وبالنسبة لطموحي كلاعب أن أشارك مع المنتخب الوطني عن طريق النادي، وأنضم لفريق كبير مثل النادي الأهلي.





*ما هو أفضل لاعب بالنسبة لك ومثلك الأعلي محليا وعالميا؟





مصطفي فتحي لاعب الزمالك محليا، وأنخيل دي ماريا عالميا.





*ما هي أهم نصائح وتوجيهات عبدالناصر محمد لك أنت وزملائك الناشئين الذين تم تصعيدهم؟





طالبنا بالتركيز في التدريب وتنفيذ كل ما يطلبه، ووضح لنا أن خارج الملعب أهم من داخل الملعب، والتعامل مع اللاعيبين الكبار يكون بإحترام، وبتعب وجهد الجميع سنصعد مرة أخري بإذن الله عز وچل.





*ما هي خطوتك المقبلة لك؟





سأقاتل حتي أشارك مع الفريق الأول، والصعود بالفريق للدوري مرة أخري، سأعمل علي الظهور بشكل مشرف حتي أوصل للمنتخب الوطني.





*هل أنت واثق في مشاركتك مع الفريق الأول؟





المشاركة تخص المدير الفني، انا فقط سأنفذ كل ما يطلبه المدير الفني، وسأجتهد لأكون جاهزا عندما تأتيني الفرصة، حتي أوؤدي بشكل جيد





*ما رأيك في مجموعة طنطا بالقسم الثاني؟





المجموعه تمتلك فرق دوري ممتاز والمواجهات ستكون صعبة، وليس من السهل تحديد الفريق الصاعد، لأن المنافسة ستكون كبيرة وصعبة، ولكن أملنا كبير في الصعود.





*في نهاية الحوار.. من توجه له الشكر؟





طبعا والدي.. الذي كان يساندني بالمجال منذ عمر 6 سنوات حتي الأن، كان دائما بجاوري ويشجعني ويعطيني طاقة إيجابية، وأتعلمت حب كرة القدم منه، وأوجه سكر خاص لكابتن "وليد المحروقي" له الفضل أولا لإنضمامي لفريق طنطا، وهو من رشحني للصعود بالفريق الأول، وأسير علي نصائحه لي منذ قدومي للنادي، وعلي تواصل دائم به، له الفضل بعد الله عز وچل فيما وصلت له.