الخدمة العسكرية سبب بكاء سونج أمام المكسيك في كأس العالم

عقب انتهاء مباراة المكسيك وكوريا الجنوبية أمس بفوز المكسيك بهدفين نظيفين واقتراب كوريا الجنوبية من توديع البطولة، أجهش هيونج مين سون نجم كوريا الجنوبية وتوتنهام الإنجليزي عقب المباراة بسبب احتمال قرب انتهاء مسيرته الكروية قبل إتمام عامه الثامن والعشرين.





وعقب الإخفاق في كأس العالم، سيكون سون مطالبًا بتحقيق ميدالية لكوريا الجنوبية في أي منافسة رياضية لكي يتم إعفائه من تأدية الخدمة العسكرية وذلك وفقًا للقانون المعمول به في البلاد.





وينص القانون على إعفاء الرياضيين الذين يحققون ميداليات للبلاد من تأدية عامين للخدمة العسكرية قبل بلوغ سن الثامنة والعشرين وتأدية أربعة أسابيع فقط من التدريبات الأساسية وهو ما حققه أعضاء المنتخب الفائز ببرونزية مونديال 2002 والمنتخب الفائز ببرونزية ألعاب لندن 2012 وغيره من المناسبات.





والآن أمام سون 3 فرص لإنقاذ مسيرته الرياضية قبل بلوغ عامه ال 28 وهم دورة الألعاب الآسيوية 2018 والتي تنطلق في شهر أغسطس القادم بجاكرتا وكأس أمم آسيا 2019 المقرر إقامتها بالإمارات ودورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو في 2020، حيث يجب عليه تحقيق ميدالية على الأقل في أحد تلك البطولات إذا ما لم يرد فسخ عقده مع توتنهام والتوجه لقضاء الخدمة العسكرية مع الجيش الكوري.





ويسمح القانون للاعبين بممارسة حياتهم المهنية أثناء تأدية الخدمة العسكرية لكن يشترط أن يكون مع نادٍ يتبع المؤسسات العسكرية، وسون من المحتمل أن يغيب عن انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز مع توتنهام للعب مع منتخب بلاده في دورة الألعاب الآسيوية منتصف أغسطس القادم وحتّى مطلع سبتمبر المقبل.



