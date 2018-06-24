رئيس وزراء كوسوفو يهدي زاهي حواس شعار الدولة في حفل كبير بمقر رئاسة الوزراء (صور)

أقام راموش هارديناج رئيس وزراء جمهورية كوسوفو، حفلًا كبيرًا تكريمًا لعالم الآثار المصري ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، نظرا لمكانته الدولية، وإسهاماته فى مجال الآثار و نشر الوعى الأثري والمحافظة على التراث العالمى.

وأهدى "هارديناج" لحواس شعار الدولة وذلك أثناء الحفل الذي أقامه فى مقر رئاسة الوزراء، احتفاءًا بالعالم المصري وسفير التراث العالمى، كما حضر الحفل لفيف من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وقناصل الدول الأجنبية فى حفل كبير أقامه "هاريناج" فى مقر رئاسة الوزراء.

وأهدى حواس لرئيس الوزراء كتابة "أسرار من الرمال"، واقام رئيس البرلمان ايضا حفل كبير بحضور أعضاء المجلس تكريما لحواس على جهوردة فى المحافظة على التراث العالمي.

الجدير بالذكر أن هاشم ثاتش رئيس جمهورية كوسوفو، قد استقبل عالم الآثار المصرية ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس فى القصر الجمهوري، وأشاد هاشم ثاتش بجهود الدكتور حواس المبذولة فى المحافظة على الآثار والتراث العالمى وإدخال الفراعنة فى قلوب العالم، وأكد حواس على ان مصر آمنة ومناطق الآثار مؤمنة على أعلى مستوي وفى نهاية اللقاء أهدى رئيس الجمهورية لحواس كتاباً عن حياته وحضر حفل الاستقبال العديد من السفراء والوزراء والشخصيات العامة بجمهورية كوسوفو.

كما زار الدكتور حواس جمهورية مقدونيا وكان فى استقباله وزير الثقافة المقدوني، وزار حواس العديد من المناطق الاثرية والمتحف القومي، وأهدى وزير الثقافة له نموذج من تمثال الربة ايزيس ربة العطاء عند الفراعنة الذى تم الكشف عنه مؤخر فى مقدونيا.