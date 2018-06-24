بشرى بالحاج حميدة: يوم 13 أوت القادم سيكون يوما تاريخيا

قالت رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة إنّ يوم 13 أوت القادم سيكون يوما تاريخيا، وذلك في معرض ردّها على سؤال حول موعد المصادقة على تقرير اللجنة.





وأضافت بالحاج حميدة في حوار أجرته معها صحيفة “Le point” الفرنسية بعددها الصّادر يوم 20 جوان الجاري أنّ “الكرة في ملعب رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي المخوّل له طرح التقرير كمبادرة تشريعية وتنقيحه”.





وفي إجابتها عن سؤال حول مدى تقبّل المجتمع مخرجات لجنة الحريات والمساواة المثيرة للجدل، قالت المُتحدّثة “مجتمع سنة 1956 كان كذلك.. رفض في البداية إصلاحات الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة المتمثلة في مجلة الأحوال الشخصية لكنّه في النهاية قبلها وتفاعل معها إيجابيا”.



