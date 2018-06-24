تغريدات الفنانين.. أنغام عن قيادة المرأة السعودية: قدها وقدود يابنت المملكة

دون العديد من الفنانين، على مدار اليوم الأحد، بعض من التدوينات المتعلقة بحياتهم اليومية وأعمالهم الفنية والسينمائية، ومدى تأثيرها على جمهورهم، وذلك عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي المصغر "تويتر"، حيث أبدى العديد من متابعيهم ردودًا مختلفة تجاه هذه التدوينات.





محمود العسيلي: عايشين في مجتمع عامل من بنها

نشر الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الإجتماعي"تويتر"، تدوينه أثارت الجدل بين متابعينه، حيث كتب قائلًا: احنا عايشين في مجتمع منافق رجعي عنده ازدواجية في كل المعايير وتجمد في نظرته للدين والدنيا.. بيعلق المشانق في الهيافة ووقت الجد بيعمل من بنها مع اعتذاري لكل اللي عايشين فعلا في بنها.





وتابع:"مطبلطيه وزياطين ومالناش عزيزي والرأي الآخر يعتبر جريمة !! طب والنبي هيتصلح حالنا ازاي".





أمير كرارة عن هنيدي والسقا: دي أخلاق الكبار

تلقى الفنان أمير كرارة اتصالات التهئنة من محمد هنيدي وأحمد السقا، بعد نجاح فيلمه "حرب كرموز"، وهو ما كشفه عبر تغريدة على تويتر قائلًا: "لما السقا وهنيدي يكلموك ويباركو ليك وفرحانين بنجاح اول فيلم ليك تبقي دي أخلاق الكبار".





وسرعان ما ردّ هنيدي على التغريدة قائلًا: "انت تستحق كل خير يا أمير وربنا يكرمك اكتر واكتر يارب".





فيلم "حرب كرموز" يشارك في بطولته مع أمير كرارة كل من غادة عبد الرازق وفتحي عبد الوهاب وروجينا وبيومي فؤاد ومصطفي خاطر وإيمان العاصي ومحمد عز ومحمد علي رزق ومحمود حجازي، وهو قصة محمد السبكي، وإخراج بيتر ميمي.





محمد عبده للشباب بعد بدء قيادة المرأة السعودية: رفقًا بالقوارير

وجّه الفنان محمد عبده مجددًا نصيحة للشباب تزامنا مع بدء تنفيذ قرار قيادة النساء للسيارات في المملكة.

وقال "محمد عبده" خلال مقطع فيديو انتشر على موقع "تويتر" إن الرجال كانوا كفؤا لبعضهم في القيادة من خلال السرعة أو فنون السير، لكن اليوم تغير الوضع ورفقًا بالقوارير.

وأضاف ينبغي تشجيع الأخوات من النساء ومنحهن الثقة والأمان لمساعدتهن على التمكن من السياقة وإعطائهن الأولوية في السير.





أنغام عن قيادة المرأة السعودية: قدها وقدود يابنت المملكة

وهنأت المطربة "أنغام" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" السيدات السعوديات بمناسبة ببدء تطبيق قرار السماح لها بقيادة السيارة .





ونشرت "أنغام" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة أحدي السيدات السعوديات وهي بداخل سيارتها تستعد للقيادة وعلقت عليها قائلة: "سوقى كلنا معك.. قدها وقدود يا بنت المملكة.. مبروك" .





رامي جمال: أى شخص هيتكلم باسمي غير صادق

نفي الفنان رامي جمال ما تردد حول مشاركته في اي حدث خلال الفترة الحالية، مؤكدا انه مشغول حاليا بالتحضير لالبومه الجديد 'ليالينا'.





وغرد 'رامي' عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي 'تويتر' قائلا: 'أصدقائي الصحفيين انا معنديش اَي حدث اليوم.. شكرًا لاهتمامكم وان شاء الله قريبا هيبقي في تواصل معاكم من الشركة المنتجة نجوم ريكورد لتحديد موعد احتفالنا بالألبوم.. غير كده اَي شخص هيتكلم باسمي غير صادق'.