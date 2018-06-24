تحرير 24 محضر غش لطلاب الأدبي في امتحان اللغة الإنجليزية

واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات نهاية العام، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (إنجليزي) ولم ترصد أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج.



