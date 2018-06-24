تحرير 24 محضر غش لطلاب الأدبي في امتحان اللغة الإنجليزية
الأحد 24/يونيو/2018 - 05:33 م
محمود الجلاد
واصل طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبي امتحانات نهاية العام، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحان في مادة اللغة الأجنبية الأولى (إنجليزي) ولم ترصد أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج.
راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب وتم رصد بعض المخالفات ضبط (1) حالة بالمحمول وتم تحرير محضر بها، ضبط (1) حالة غش الكترونية وتم تحرير محضر بها، ضبط (18) حالة غش ورقي باللجان وتم تحرير محاضر بها، ضبط (4) حالات إخلال وشغب وتم تحرير محاضر بها، تم إلغاء (1) عضوًا باللجان وتحويله للشئون القانونية.
المزيد عن: مصر ثانوية أزهرية تعليم امتحان اخبار مصر