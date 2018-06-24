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أول تعليق من هند صبري بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:34 م
أول تعليق من هند صبري بعد السماح للمرأة السعودية بالقيادة
هند صبري
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الفجر الفني
 
في أول تعليق منها، على قيادة المرأة السعودية للسيارة هنأت الفنانة هند صبري، المرأة السعودية، بعد الترخيص لهن بالقيادة رسميًا، مشيرة إلى أن كل حق تكتسبه المرأة فى أى مكان، يمثل انتصاراً لها فى العالم.

ودونت "صبري"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستجرام"، صورة لفتاة سعودية تقود سيارتها،  قائلة: "اليوم مهم جدا للمرأة فى كل مكان في الدنيا.. اليوم تقود السيدات فى السعودية .. جزء من فطرتنا أن نقود وأن نتصدر وأن ننجح .. أوعوا تتخلوا عن دوركم".

وأضافت هند صبرى:" كل حق تكتسبه المرأة فى أى مكان ..انتصار لكل امرأة ثانية فى الدنيا.. نساء السعودية شاطرين من زمان ..اليوم يومكم .. وروا العالم شطارتكم .. ومبروك الرخص".

وبدأت النساء فى السعودية الأحد قيادة السيارات فى شوارع المملكة فى خطوة تاريخية، تأتى بعد عقود حرمت فيها النساء من القيادة فى المملكة العربية السعودية، التى تشهد تغييرات اجتماعية متسارعة.

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