خبيرة أرصاد: التغيرات المناخية سببها الأنشطة السلبية للإنسان

قالت الدكتورة إيمان شاكر، خبيرة الأرصاد الجوية، إن التغيرات المناخية موجودة على مستوى العالم أجمع وليس مصر فقط، وتنتج عن الأنشطة السلبية للإنسان نتيجة الصناعات التى انتشرت والتى تسببت في زيادة نسبة الملوثات في الجو.



وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، اليوم الأحد، أن زيادة نسبة الملوثات ينتج عنه زيادة الحرارة نتيجة تكون الصودا الزجاجية التى تعمل على وصول أشعة الشمس للأرض لكن تمنع خروجها للغلاف الجوي مرة أخرى، مما يسفر عنه ارتفاع درجات الجرارة على مستوى سطح الأرض التى ينتج عنها ذوبان الجليد في القطب الشمالي وزيادة منسوب المياة في البحار والمحيطات على مستوى العالم.



وتابعت، أن تأثر الدول بالتغيرات المناخية يختلف باختلاف المكان والأنشطة التى تقوم بها كل دولة، فكلما كان لدى الدولة تقدم صناعي أكثر تتأثر بالتغيرات المناخية أكثر.

