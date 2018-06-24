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أمريكا.. انحراف قطاره عن مساره يتسبب فى انسكاب نحو مليون لتر من النفط (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:30 م
أمريكا.. انحراف قطاره عن مساره يتسبب فى انسكاب نحو مليون لتر من النفط (فيديو)
صورة من موقع الحادث
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خاطر عبادة
 

خرج قطار شحن عن مساره أثناء مروره بولاية أيوا الأمريكية، قادماً من كندا إلى أوكلاهوما، ليتسبّب فى انسكاب 870 ألف لتر من النفط الخام.


ووفقاً لشبكة "أسوشيتدبرس" أنّ الحادث الذى وقع يوم الجمعة لم يسفر عن وقوع إصابات ، ولكنّه تسبّب فى إجلاء جزئى للسكان قرب موقع القضبان.


ووفقاً للمصدر، أنّه خرجت 32 عربة عن مسارها من قطار الشحن قرب مدينة دون، حيث وقع تسرّب نفطى وصل إلى طبقات المياه الجوفية، بما فى ذلك نهر ليتل روك، وتم جمع نحو نصف النفط المسكوب.

 

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