ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الأهلي ينهي أزمة باكاماني واللاعب يصل القاهرة اليوم

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:22 م
الأهلي ينهي أزمة باكاماني واللاعب يصل القاهرة اليوم
طباعة
علي نبوي
 

نجح مسئولو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي في إنهاء أزمة تاشيرة اللاعب باكاماني ماهلامبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وقاموا بالحصول علي الموافقة الامنية لحضور اللاعب الذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم.


وقام مسئولو الأهلي بحجز تذاكر الطيران إلى اللاعب ليصل الي القاهرة عن طريق كينيا الذي من المقرر ان يقضي بها فترة ترانزيت قبل الوصول لمصر.


وكان اللاعب قد غاب عن معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية بعدما فشل إنهاء تاشيرة دخوله مصر ليلحق بمعسكر الفريق في الإسكندرية.

المزيد عن: كورة رياضة باكا الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
1
x
17:00
1
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 6:00:02 PM