الأهلي ينهي أزمة باكاماني واللاعب يصل القاهرة اليوم

نجح مسئولو الجهاز الإداري بالنادي الأهلي في إنهاء أزمة تاشيرة اللاعب باكاماني ماهلامبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، وقاموا بالحصول علي الموافقة الامنية لحضور اللاعب الذي من المقرر أن يصل إلى القاهرة مساء اليوم.





وقام مسئولو الأهلي بحجز تذاكر الطيران إلى اللاعب ليصل الي القاهرة عن طريق كينيا الذي من المقرر ان يقضي بها فترة ترانزيت قبل الوصول لمصر.





وكان اللاعب قد غاب عن معسكر الفريق بمدينة الاسكندرية بعدما فشل إنهاء تاشيرة دخوله مصر ليلحق بمعسكر الفريق في الإسكندرية.