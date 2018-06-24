كلاب ضالة تعقر 8 أطفال بكوم أمبو في أسوان

استقبلت مستشفى كوم أمبو المركزي، مساء أمس الخميس، 8 أطفال، تعرضوا لعقر من كلب ضال بمنطقة البيارة.





وكان مأمور مركز كوم أمبو، العميد أحمد يونس، قد تلقى إخطارا من مستشفي كوم أمبو، باستقبال كل من، مازن محمود سلطان (6 أعوام)، وشقيقته "هبة" (8 أعوام)، وزينب أبو زيد (10 أعوام)، ومحمد سيد أحمد (9 أعوام)، وأحمد عديسي (7 أعوام)، وبدري محمد أحمد (12 عاما)، وبلال محمود عبد العظيم (13 عامًا)، وعمر الطبلاوي (9 أعوام)، مصابين بجروح خطيرة.





وبالفحص تبين، أنه فى أثناء لهو الأطفال بمنطقة البيارة بالشارع، تعرضوا للعقر من كلب "مسعور"، وهو ما تسبب في إصابتهم، وعلى إثر ذلك طارد الأهالي الكلب الضال بالحجارة والشوم، حتى مات، ونقلوا أطفالهم للمستشفى.



