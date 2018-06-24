ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"أبا الخيل": قرار قيادة المرأة للسيارة مبنى على معطيات شرعية واضحة

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:21 م
أبا الخيل: قرار قيادة المرأة للسيارة مبنى على معطيات شرعية واضحة
أرشيفية
طباعة
أسماء العزب
 
قال عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان أبا الخيل، إن قرار قيادة المرأة للسيارة جاء بناء على معطيات شرعية واضحة.

وأوضح "أبا الخيل"، خلال تصريحاته لفضائية "الإخبارية"، أن قيادة المرأة للسيارة في بعض الأحوال، قد تكون واجبة إذا دعت الضرورة أو الحاجة.

وأشار إلى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في أي أمر من أمور الشريعة أو الدنيا، إلا ماجاء نص فيه من الكتاب والسنة.

ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.

وكانت قد أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.
المزيد عن: معطيات شرعية لافرق لاف قرار قيادة المرأة عضو هيئة كبار العلماء الان أبا الخيل
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
1
x
17:00
1
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 6:00:02 PM