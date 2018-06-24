"أبا الخيل": قرار قيادة المرأة للسيارة مبنى على معطيات شرعية واضحة

قال عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور سليمان أبا الخيل، إن قرار قيادة المرأة للسيارة جاء بناء على معطيات شرعية واضحة.



وأوضح "أبا الخيل"، خلال تصريحاته لفضائية "الإخبارية"، أن قيادة المرأة للسيارة في بعض الأحوال، قد تكون واجبة إذا دعت الضرورة أو الحاجة.



وأشار إلى أنه لا فرق بين المرأة والرجل في أي أمر من أمور الشريعة أو الدنيا، إلا ماجاء نص فيه من الكتاب والسنة.



ودخل القرار الخاص بقيادة المرأة السعودية حيز التنفيذ منتصف ليل الأحد حيث من المتوقع أن تبدأ آلاف النساء قيادة السيارات في المملكة.



وكانت قد أكدت وزارة الداخلية السعودية جاهزية عناصرها للإشراف على تطبيق قرار السماح للمرأة السعودية بالقيادة، معتبرة أن هذا القرار سيساهم في "الحد من الخسائر البشرية" الناجمة عن حوادث السير.

