هواوى تكشف عن أقوى هواتفها "Mate RS Porsche Design" فى الكويت

أصبح الهاتف الذكي المتطور والحصري أكثر الإكسسوارات جاذبية للمستهلكين اليوم؛ وتُختزل فيه أناقة الموضة، والتقنيات المبتكرة ولمسات التصميم الأروع في فئتها، فيحصل المستخدمون على الإكسسوار المتميز متجسداً في هاتف ذكي غاية في الفخامة ويمثل هاتف Mate RS الحل الأمثل للراغبين بامتلاك هاتف ذكي فخم وساحر تكتمل معه أناقتهم وشخصيتهم وتميّزهم بين الآخرين. وبفضل هاتفها الجديد "هواوي مايت آر إس بورشه ديزاين"، نجحت هواوي في تخطي كل الحدود لإبداع منتج يجسد أسلوباً جديداً للاستمتاع بحياة فاخرة.





ويمتاز هاتف Mate RS بجودته العالية ودرجة إتقانه الاستثنائية، فضلاً عن ابتكاره من إحدى أكبر العلامات التجارية للهواتف الذكية في العالم. كما يرسي معياراً جديداً لمفهوم الفخامة مع الكاميرا الثلاثية من "لايكا" بدقة 40 ميجابكسل، والمدعومة بنظام "ماستر" للذكاء الاصطناعي، كما يمتاز بشاشة مدمجة ومبتكرة ومستشعر خلفي لبصمة الإصبع، وشاحن لاسلكي سريع وهيكل زجاجي منحن ثلاثي الأبعاد مع سعة تخزين فائقة الحجم للمستقبل.





واعتماداً على كاميرا ثلاثية من "لايكا" بدقة 40 ميجابكسل وخاصية التقريب الهجينة حتى 5 مرات، تمتاز الصور الملتقطة بهاتف "هواوي مايت آر إس بورشه ديزاين" بمستويات لا تُضاهى من حيث الوضوح ودقة الألوان والتركيز والتباين. ويمتلك نظام "ماستر" للذكاء الاصطناعي القدرة على التقاط صور بكل سهولة، حيث تقوم كاميرا الهاتف الذكي بالتفكير نيابة عن المستخدم وتجري عمليات التعديل والضبط اللازمة للحصول على صور احترافية مذهلة بغض النظر عن البيئة المحيطة أو طبيعة المشهد، سواء كان سماء زرقاء، أو أشخاص أو حتى حيوان أليف. وتسهم تقنية التقريب الهجينة حتى 5 مرات في التقاط أدق التفاصيل كما لو أن المصور يقف مباشرة أمام الجسم، فضلاً عن دورها في التقاط الألوان النابضة بالحياة والتفاصيل الدقيقة.





وأحدث الهاتف الذكي المرموق Mate RS والمتميز نقلة نوعية في عالم إلغاء القفل. ويتيح الماسح المزدوج لبصمة الأصابع للمستخدمين مزيداً من السهولة في تنبيه الهاتف وإلغاء قفله، وذلك بفضل مستشعر خلفي مبتكر وجديد لبصمة الأصابع ضمن الشاشة. ويكفي تحريك الإصبع فوق المستشعر لتنبيه الهاتف، ولمسه لإلغاء القفل بسرعة كبيرة. ويضفي التصميم الرائد لماسح بصمة الأصابع في الشاشة على تجربة الهاتف الذكي قدراً أكبر من التفرّد غير المسبوق. كما يمتاز هاتف "هواوي مايت آر إس بورشه ديزاين" بخاصية إلغاء القفل عبر الوجه.





ويستمد الهاتف إيحاءه من اللمسات الجمالية المتميزة لسيارات "بورشه" فائقة الأداء والأناقة؛ ويتجلى ذلك في الزجاج المنحني المتناظر ثلاثي الأبعاد ومثمن الحواف، والذي سرعان ما يلفت انتباه الحاضرين في أي مكان، سواء المقهى أو اجتماع العمل؛ أو عند استخدامه لالتقاط صورة فوتوغرافية في مناسبة رفيعة المستوى. ونجح الهاتف في تحديد فئة متميزة خاصة به – وأضاف إليها الجمال، والدقة والكمال، فضلاً عن الخواص الوظيفية الذكية والتصميم الاستثنائي، ليمنح المستخدم مستوى رفيعاً من التطور المتقدم.





ويعتبر "هواوي Mate RS بورشه ديزاين" أول هواتف العلامة المزودة بخاصية الشحن اللاسلكي السريع، مما يعزز من سهولة الحفاظ على مستوى شحن الهاتف وجاهزيته الدائمة للاستخدام بفضل بطاريته ذات العمر الطويل، بحيث يمكن استخدامه حتى في أكثر أيام العمل ازدحاماً. وتم تزويد الهاتف بذاكرة تخزين داخلية عالية السرعة بسعة تصل إلى 512 جيجابايت، وتتيح أداء تخزين وسعة عالية يمكن مقارنتها بالكمبيوتر المحمول، مع مساحة كافية لتخزين مقاطع الفيديو، والصور، ومحتوى الوسائط، مما يؤدي إلى مزيد من الراحة على نحو لم تشهده السوق من قبل.





وتم تصميم "هواوي مايت آر إس بورشه ديزاين" خصيصاً للعملاء المتميزين، مع ملحقات إضافية تستمد إيحاءها من المواد الفاخرة للمقصورة الداخلية في سيارات "بورشه" الرياضية الفائقة.



