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إحصائية مميزة لهاري كين في لقاء بنما

الأحد 24/يونيو/2018 - 05:20 م
إحصائية مميزة لهاري كين في لقاء بنما
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الفجر الرياضي
 

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره البنمي بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2018.


سجل هاري كين مهاجم إنجلترا هاتريك بمفرده في اللقاء، وسجل ستونز مدافع مانشتسر سيتي هدفين آخرين، فيما سجل لينجارد الهدف الأخير.


ذكر موقع أوبتا المتخصص في رصد الاحصائيات، أن هاري كين سجل 5 أهداف في المونديال من 5 تسديدات على المرمي.


سجل هاري كين هدفين في مرمي تونس بالجولة الأولي، ثم سجل اليوم في مرمي بنما ثلاثة أهداف بواقع هاتريك.

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