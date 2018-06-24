24 % ارتفاع فى تحويلات المصريين بالخارج في 8 أشهر

أظهرت بيانات وزارة المالية، ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 24.1% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام المالي 2017-2018، على أساس سنوي.





وأوضحت وزارة المالية في التقرير الشهري اليوم الأحد، أن تحويلات العاملين بلغت 17.3 مليار دولار خلال الفترة من يوليو إلى فبراير 2018، مقابل 13.9 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.





وفي وقت سابق، ذكر البنك المركزي المصري، أن إجمالي الديون الخارجية للبلاد ارتفع بنحو 5% بنهاية شهر ديسمبر الماضي عند مستوى 82.9 مليار دولار، أي ما يعادل 36.1% من الناتج الإجمالي المحلي.





وكانت أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنسبة 0.2% خلال شهر مايو 2018، لتصل إلى 44.138 مليار دولار، مقابل 44.029 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.





وكان البيان المالي التمهيدي للموازنة قد كشف استهداف موازنة 2018-2019 تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.8%، وخفض معدلات البطالة لأقل من 11%.