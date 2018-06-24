فينجر يختار أفضل لاعب في منتخب فرنسا



وقال فينجر في تصريحات صحفية :" كانتي، لأنه قدم مستوى متميزًا في قطع الكرات وتصحيح أخطاء زملائه، فقد كان أداؤه رائعًا في 180 دقيقة التي شارك فيها أمام منتخبي أستراليا وبيرو".

وقع اختيار آرسين فينجر المدير الفني لآرسنال السابق على اختيار نجولو كانتي كأفضل لاعب في المنتخب الفرنسي بكأس العالم المقامة حاليًا بروسيا حتى الآن.