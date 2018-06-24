"الأوقاف" عن واقعة رقص المصلين بالدقهلية: "مساجد الوزارة تحت السيطرة"

قال الدكتور جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن لقطات واقعة "رقص المصلين" بمحافظة الدقهلية، خارجه عن المسجد، ولا يمكن أن تتم ببيت من بيوت الله بأي حال من الأحوال، معقبًا: "مساجد الأوقاف مؤمنة وتحت السيطرة".



وأضاف "طايع"، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن هذه الواقعة حدثت في سرادق بالشارع الموازي للمسجد، والمسجد خارج الأوقاف تمامًا.



وتابع، أنه لا يوجد سجاد بمساجد وزارة الأوقاف باللون المتواجد بفيديو الواقعة، موضحًا أن عامل المسجد الذي تواجد بهذا الفيديو تم إحالته للتحقيق وإيقافه عن العمل.



شهدت مدينة طناح التابعة لمركز المنصورة، بمحافظة الدقهلية، احتفالًا لعدد من الطائفة الصوفية، مساء الخميس، بالليلة الختامية لمولد المسلمية، وأدى المحتفلون بعض الطقوس الغريبة التى تعجب منها أهالى المدينة، حيث قاموا بالرقص على أنغام الموسيقى، ثم جلسوا في صفين يتوسطهم أحد الأشخاص وأدوا صلاة غريبة، وبعد انتهائهم من الصلاة قاموا بالرقص مرة أخرى، مما أدى إلى قيام الأهالى بتحرير محضر ازدراء أديان، للقائمين على المولد، وبطل الواقعة الذى قام بالرقص أثناء الصلاة مع عدد من المصلين معهم ويدعى وائل المسلمى.

