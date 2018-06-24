إنجلترا تكتسح بنما 6-1 في ظهور مميز جدا لجهاد جريشة (فيديو)

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره البنمي بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2018.

سجل لإنجلترا هاري كين 3 أهداف "هاتريك" ولينجارد وستونز "هدفين.

وانتزع هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا برصيد 5 أهداف بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ولوكاكو نجم بلجيكا.

ويتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا بينما ودع منتخبا بنما وتونس المونديال رسميًا.

وأدار مباراة اليوم الحكم المصري جهاد جريشة والذي قدم مستوى مميزًا باحتساب ركلتي جزاء صحيحتين للإنجليز.