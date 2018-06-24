إنجلترا تكتسح بنما 6-1 في ظهور مميز جدا لجهاد جريشة (فيديو)
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:52 م
الفجر الرياضي
اكتسح منتخب إنجلترا نظيره البنمي بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2018.
سجل لإنجلترا هاري كين 3 أهداف "هاتريك" ولينجارد وستونز
"هدفين.
وانتزع هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا برصيد 5 أهداف بفارق هدف عن
كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ولوكاكو نجم بلجيكا.
ويتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا
بينما ودع منتخبا بنما وتونس المونديال رسميًا.
وأدار مباراة اليوم الحكم المصري جهاد جريشة والذي قدم مستوى مميزًا
باحتساب ركلتي جزاء صحيحتين للإنجليز.
المزيد عن: هاري كين مونديال روسيا كاس العالم بنما انجلترا وبنما انجلترا