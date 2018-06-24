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إنجلترا تكتسح بنما 6-1 في ظهور مميز جدا لجهاد جريشة (فيديو)

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:52 م
إنجلترا تكتسح بنما 6-1 في ظهور مميز جدا لجهاد جريشة (فيديو)
هاري كين
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الفجر الرياضي
 

اكتسح منتخب إنجلترا نظيره البنمي بنتيجة 6-1 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السابعة بكأس العالم 2018.

 

سجل لإنجلترا هاري كين 3 أهداف "هاتريك" ولينجارد وستونز "هدفين.

 

وانتزع هاري كين صدارة هدافي مونديال روسيا برصيد 5 أهداف بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ولوكاكو نجم بلجيكا.

 

ويتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن إنجلترا بينما ودع منتخبا بنما وتونس المونديال رسميًا.

 

وأدار مباراة اليوم الحكم المصري جهاد جريشة والذي قدم مستوى مميزًا باحتساب ركلتي جزاء صحيحتين للإنجليز.

 

 

المزيد عن: هاري كين مونديال روسيا كاس العالم بنما انجلترا وبنما انجلترا
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