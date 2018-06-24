عاجل.. نجل الفنان المرسي أبو العباس يعترف بقتل زوجته وبناته والسبب
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:49 م
الفجر الفني
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بعد مرور 5 أيام على الجريمة، فى كشف غموض العثور على جثة زوجة نجل الفنان الراحل المرسى أبو العباس وطفلتيه مقتولين داخل شقتهن ببولاق الدكرور، حيث كشفت تحريات المباحث عن مفاجأة، بعد التوصل إلى أن والد الطفلتين، هو المتورط فى ارتكاب الجريمة، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبمواجهته اعترف بقتل الضحايا بعد خسارته ثروته فى البورصة، ومروره بضائقة مالية، حيث أكد على أنه كان يخشى عليهن المعاناة من الفقر، مما دفعه لقتلهن.
وتوصلت تحريات رجال المباحث، إلى أن المتهم يعانى من مرض نفسى، ويتلقى العلاج منذ 6 سنوات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
وتحفظ رجال المباحث على والد الطفلتين، حيث أنه لم يحضر جنازة أسرته بسبب التحقيقات التى تجرى معه، حتى كشفت التحريات أنه وراء ارتكاب الجريمة، وبمواجهته اعترف بقتلهن بسبب مروره بضائقة مالية، حيث خسر ثروته فى البورصة، وكان يخشى عليهن من الفقر، مما دفعه لاتخاذ قرار بقتلهن، فانتهز انشغال الجيران بمتابعة مباراة منتخبى مصر وروسيا فى كأس العالم، وارتكب الجريمة بخنق زوجته، ثم خنق طفلتيه، حتى تأكد من مفارقتهن الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.