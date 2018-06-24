بث مباشر مباراة السنغال واليابان اليوم 24-6-2018 .. مشاهدة مباراة السنغال واليابان في كأس العالم | بدون تقطيع | لايف
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:45 م
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معلومات عن مشاهدة اليابان والسنغال اليوم اليابان Vs السنغال، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2، الملعب : إكاتيريتبيرغ أرينا، المعلقين : رؤوف خليف (بي إن ماكس 2) + جواد بدة (بي إن ماكس 1) + سوار الذهاب (بي إن 4k) .
موعد مشاهدة اليابان والسنغال يوتيوب مباراة اليابان والسنغال في تمام الـ 6:00 مساءاً بتوقيت السعودية، والـ 5:00 مساءاً بتوقيت مصر، بين ماتش مشاهدة مباراة اليابان والسنغال مباشر لايف اليابان والسنغال بث حي اليوم 24-06-2018 كأس العالم 2018، كورة ستار مشاهدة اليابان والسنغال اليوم.
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