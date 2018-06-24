المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة السعودية غدا
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:46 م
الفجر الرياضي
أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير اليوم على ملعب فولجاجراد أرينا استعدادا للقاء منتخب السعودية في الرابعة عصر غد في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تأهل عنها للدور الثاني منتخبا أوروجواي وروسيا اللذان يلتقيان معا في الوقت نفسه.
وشارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا عمر جابر الذي أدى بعض التدريبات الفردية .
وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أكد على الألوان التي سيرتديها الفريقان حيث يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق ، بينما يرتدي المنتخب السعودي طاقما أخضر وحارس مرماه طاقما أصفر ، مما سيجعل قميص طاقم التحكيم أحمر.