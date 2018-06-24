ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة السعودية غدا

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:46 م
المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة السعودية غدا
طباعة
الفجر الرياضي
 

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير اليوم على ملعب فولجاجراد أرينا استعدادا للقاء منتخب السعودية في الرابعة عصر غد في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تأهل عنها للدور الثاني منتخبا أوروجواي وروسيا اللذان يلتقيان معا في الوقت نفسه.


وشارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا عمر جابر الذي أدى بعض التدريبات الفردية .


وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أكد على الألوان التي سيرتديها الفريقان حيث يرتدي المنتخب المصري القميص الأبيض والشورت الأسود والجوارب البيضاء فيما يرتدي حارس مرماه طاقما أزرق ، بينما يرتدي المنتخب السعودي طاقما أخضر وحارس مرماه طاقما أصفر ، مما سيجعل قميص طاقم التحكيم أحمر.

المزيد عن: منتخب مصر كورة رياضة السعودية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
ما هي توقعاتك لنتيجة مباراة مصر والسعودية في كأس العالم ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 4:00:15 PM