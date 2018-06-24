المنتخب الوطني يختتم استعداداته لمواجهة السعودية غدا

أدى المنتخب الوطني تدريبه الأخير اليوم على ملعب فولجاجراد أرينا استعدادا للقاء منتخب السعودية في الرابعة عصر غد في ختام مباريات المجموعة الأولى التي تأهل عنها للدور الثاني منتخبا أوروجواي وروسيا اللذان يلتقيان معا في الوقت نفسه.





وشارك في المران جميع اللاعبين فيما عدا عمر جابر الذي أدى بعض التدريبات الفردية .