"عز الدخيلة" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر أنخفاضاً فى البورصة

تصدر سهم شركة "عز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الأحد"، بنسبة 3.75% محققاً 1097.19 جنيه، تلاه سهم " (لحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود)" بنسبة 3.36% مغلقاً 1.15 جنيه، ثم " بنك كريدي اجريكول مصر " بنسبة 3.31% محققاً 42.88 جنيه، وسهم " وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى " بنسبة 3.26% محققاً 8 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم "اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية " بنسبة 3.04% مغلقاً 28.03 جنيه.



