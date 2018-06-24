ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"عز الدخيلة" تتصدر قائمة الأسهم الأكثر أنخفاضاً فى البورصة

الأحد 24/يونيو/2018 - 03:45 م
عز الدخيلة تتصدر قائمة الأسهم الأكثر أنخفاضاً فى البورصة
بورصة - أرشيفية
طباعة
عبدالرحمن العويسى
 
تصدر سهم شركة "عز الدخيلة للصلب – الاسكندرية " قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، فى ختام تداولات اليوم "الأحد"، بنسبة 3.75% محققاً  1097.19 جنيه، تلاه سهم " (لحديثة للمواد العازلة-مودرن بيتومود)" بنسبة 3.36% مغلقاً 1.15 جنيه، ثم " بنك كريدي اجريكول مصر " بنسبة 3.31% محققاً 42.88 جنيه، وسهم " وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى " بنسبة 3.26%  محققاً 8 جنيه، وجائه فى المرتبه الأخيره سهم "اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية " بنسبة 3.04% مغلقاً 28.03 جنيه.

المزيد عن: البورصة المصرية البورصة الأكثر انخفاضا الأسهم الاكثر ارتفاعا أخبار مصر أخبار الاقتصاد إجمالي التداول
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
إنجلترا
6
x
14:00
1
بنما
اليابان
-
x
17:00
-
السنغال
بولندا
-
x
20:00
-
كولومبيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
6/24/2018 4:00:03 PM