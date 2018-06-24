عاجل.. إطلاق صاروخين من طائرة استطلاع إسرائيلية وسط قطاع غزة

أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الأحد، صاروخين باتجاه شرق البريج وسط قطاع غزة، دون إصابات، حسبما ذكرت قناة "الغد الإخبارية".



وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع اندلاع عدد كبير من الحرائق في المجمعات الاستيطانية والبلدات المحاذية للقطاع، جراء إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. قبل أن تنجح طواقم الإطفاء في إخماد تلك الحرائق التي شبت في أحراش وأراضٍ زراعية كبيرة.