عاجل.. إطلاق صاروخين من طائرة استطلاع إسرائيلية وسط قطاع غزة
الأحد 24/يونيو/2018 - 03:47 م
أسماء العزب
أطلقت طائرة استطلاع إسرائيلية، اليوم الأحد، صاروخين باتجاه شرق البريج وسط قطاع غزة، دون إصابات، حسبما ذكرت قناة "الغد الإخبارية".
وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع اندلاع عدد كبير من الحرائق في المجمعات الاستيطانية والبلدات المحاذية للقطاع، جراء إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. قبل أن تنجح طواقم الإطفاء في إخماد تلك الحرائق التي شبت في أحراش وأراضٍ زراعية كبيرة.
وتزامنت هذه التطورات الميدانية مع اندلاع عدد كبير من الحرائق في المجمعات الاستيطانية والبلدات المحاذية للقطاع، جراء إطلاق الطائرات الورقية الحارقة. قبل أن تنجح طواقم الإطفاء في إخماد تلك الحرائق التي شبت في أحراش وأراضٍ زراعية كبيرة.
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