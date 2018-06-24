"قضايا الدولة" تدرب 165 من مستشاريها على صياغة العقود

وجه المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة بعقد دورة تدريبية لعدد 165 مستشارا من مستشاري الهيئة لصياغة العقود.





وصرح المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسم الهيئة، أن ذلك جاء تفعيلا لنص المادة 196 من الدستور، وما تضمنه من اختصاصات جديدة لهيئة قضايا الدولة فيما يتعلق بإعداد وصياغة العقود الإدارية والمدنية التى تبرمها الجهات التى تنوب عنها الهيئة حماية للمال العام.





تعقد الدورة بمركز الدراسات القضائية والتدريب بالهيئة برعاية المستشار عبد الرحيم على نائب رئيس الهيئة مدير المركز يوم الاحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام بمحافظة الإسماعيلية.